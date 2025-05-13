Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmenin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Mayıs'ta İpek Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu'nda ücretli öğretmenlik yapan Abdurrahim Yılmaz'ın (40), ders bitiminde okulun arka bahçesinde motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan baba K.E, oğulları İ.E. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan İ.E. tutuklandı, K.E. ile F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Öğretmen Cinayetinde Tutuklama - Son Dakika
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