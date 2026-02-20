Kızıltepe\'de Park Halindeki Araçta Yangın

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Doyuran Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilmeyen park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
