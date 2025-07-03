Kızıltepe\'de rehine krizi: Şüpheli gözaltında

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde eşini ve iki çocuğunu bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mezopotamya Mahallesi 383. Sokak'taki evinde M.S. (25) henüz bilinmeyen bir nedenle eşini ve 2 ve 4 yaşlarındaki çocuklarını bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve polis ekiplerinin ikna çalışmasının ardından M.S. eşini ve çocuklarını bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.