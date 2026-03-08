Kızıltepe'de Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı - Son Dakika
Kızıltepe'de Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı

Kızıltepe'de Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı
08.03.2026 01:09
Kızıltepe'de etkili sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerleri su altında kaldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, zemin katlardaki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Zemin katta bulunan bazı ev ve işyerlerini ise su bastı. Bölgede belediye ekiplerince çalışmalar başlatıldı. Yağış sonrası Kızıltepe ilçe merkezindeki Eski Hastane Caddesi, Urfa Caddesi, Ersoylu Caddesi ve Halı Sokağı'nda su birikintileri oluştuğu görüldü.

'LAĞIM KOKUSUNDAN BURNUMUZU KAPATMAK ZORUNDA KALIYORUZ'

Rögarların tıkanması sonucu biriken suların kot altındaki ev ve işyerlerini yerlerini bastığını belirten taksici Abdulhalık Şahin, "Taksici olarak bütün mahalleleri geziyoruz, şu an Kızıltepe'nin alt yapısı Kızıltepe'yi taşımıyor. Yağmur yağdığı zaman rögarlar tıkanıp patlıyor ve pis lağım kokusundan burnumuzu kapatmak zorunda kalıyoruz. Kızıltepe'nin bu durumda olmaması lazımdı, bu sorunun çözülmesi gerekir. Yol göldür, araçla ilerlemek zorundayız ve ilerleyince çukura mı gereceğiz bilemiyoruz. Kızıltepe çok perişan durumdadır" dedi.

'BU GÖRÜNTÜLER YAKIŞMIYOR'

Vatandaşlardan Suud Kaplan ise yağmur sonrası oluşan bu görüntünün ilçeye yakışmadığını dile getirerek, "Yağmur sonrası yollarımız göle dönüyor. Kızıltepeli olarak bu durumdan şikayetçiyiz. Bu duruma herkesin bir el atması lazımdır. Rögarlar taşıyor, lağım suyu caddeye akıyor. Her taraf su ve pislik içinde, belediyenin de devletimizin de el ataması lazımdır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kızıltepe'de Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı

Kızıltepe'de Sağanak Su Baskınlarına Yol Açtı
