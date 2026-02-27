Kızıltepe\'de Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 16 BCU 267 plakalı otomobil, Atatürk Mahallesi'nde kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
