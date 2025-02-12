HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamyona arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Zerga Çiçek (61) isimli kadın, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çiçek'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),
Son Dakika › Güncel › Kızıltepe'de Trafik Kazası: 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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