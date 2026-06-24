Kızıltepe'de Tuttuğu Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Kızıltepe'de Tuttuğu Sürücü Tutuklandı

Kızıltepe\'de Tuttuğu Sürücü Tutuklandı
24.06.2026 13:19
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Kamile Günsever'e çarpıp kaçan sürücü, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde Kamile Günsever'e (78) çarpıp kaçan sürücü, polis tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, 22 Haziran'da, merkez Yenikent Mahallesi Cihanpol Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Günsever'e, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Günsever, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Günsever'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Olay anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çarpmanın ardından çevredekilerin kadının yanına koştuğu, kazaya karışan otomobilin ise olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Kaçan sürücü için çalışma yapan polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ismi belirtilmeyen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

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