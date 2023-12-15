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Kızıltepe'de yayalar için tel bariyerler yenilendi - Son Dakika
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Kızıltepe'de yayalar için tel bariyerler yenilendi

Kızıltepe Belediyesi, İpekyolu üzerindeki orta refüjlerdeki tel bariyerleri yenileyerek yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağladı.

Kızıltepe\'de yayalar için tel bariyerler yenilendi
15.12.2023 - 11:40,
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Kızıltepe ilçesinde yayaların güvenliği için tel bariyerler yenilendi.

Kızıltepe Belediyesi tarafından ilçe merkezinden geçen İpekyolu'nda yayaların yaklaşık 200 metre arayla yapılan 2 üst geçidi kullanması ve güvenli bir şekilde yolun karşı tarafına geçmesi için yolun ortasına çekilen bariyerler yenilendi.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Şahin'in talimatları doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu üzerinde yayaların orta refüjlerdeki tel bariyerleri kırıp karşıdan karşıya geçmeye çalışması ve can güvenliklerini tehlikeye atmalarını engellemek için kırılan bariyerleri tamir edilip yenisiyle değiştirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kızıltepe'de yayalar için tel bariyerler yenilendi - Son Dakika
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