Kızıltepe Kaymakamı Şahin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Şahin, mesajında, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine karşı Türk milletinin ülkesine, devletine, demokrasiye, anayasal düzene ve özgürlüğe bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Şahin, 15 Temmuz gecesi toplumun tüm kesiminin demokrasiye sahip çıkmak için tek vücut olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminde bulunanlara en iyi cevap yine milletimiz tarafından verilmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı toplumsal hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir. Bu duygu ve düşüncelerle, memleketimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin sonsuza kadar daim olması dileğiyle 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, kıymetli şehit ailelerimize sabırlar diliyorum."