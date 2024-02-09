Kızının Mezarına Sarılan Anne: Kızımı Bir Daha Göremeyeceğim - Son Dakika
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Kızının Mezarına Sarılan Anne: Kızımı Bir Daha Göremeyeceğim

Kızının Mezarına Sarılan Anne: Kızımı Bir Daha Göremeyeceğim

Elazığ'da evlendiği uzman çavuş tarafından öldürülen Burcu Coşkun'un cenazesi defnedildi. Cenaze töreninde kızının mezarına sarılan anne, gözyaşları içinde kızını kaybetmenin acısını yaşadı.

09.02.2024 13:20
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'KIZIMIN MEZAR TAŞLARINA MI SARILACAĞIM ARTIK'

Elazığ'da 1 ay önce evlendiği uzman çavuş M.C. tarafından tabanca ile öldürülen fizyoterapi teknikeri Burcu Coşkun'un (32) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Coşkun'un cenazesi, defin işlemleri için Karakoçan ilçesi Yoğunağaç köyü Golan mezrasına getirilerek gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede kızının mezarına sarılan Songül Demir, "Kızımın mezar taşlarına mı sarılacağım artık? Bu muydu bana reva görülen? Kuzum benim. Bu kadar yaşatabildim. Gitti, kızım. Yetişemedim. Kızım, bir daha göremeyeceğim seni" diyerek uzun süre gözyaşı döktü. Coşkun'un bir süredir M.C.'den ayrılmak istediği ancak M.C.'nin buna yanaşmadığı, tartışmanın da o nedenle çıktığı öğrenildi.

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN, (Elazığ),

Kaynak: DHA

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Burcu Coşkun, Karakoçan, Elazığ, Suç, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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