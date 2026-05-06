KKE'den Macron Ziyaretine Tepki
KKE'den Macron Ziyaretine Tepki

06.05.2026 03:18
KKE, Yunanistan'ın Fransa ile imzaladığı anlaşmaların halk yararına olmadığını savundu.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Atina ziyaretine ilişkin, iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların halkların çıkarlarıyla bağlantılı olmadığını savundu.

Partiden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile Macron arasında imzalanan anlaşmaların Fransız ve Yunan şirketlerinin ticari çıkarlarına hizmet ettiği ve ülkenin uluslararası çatışmalara daha fazla dahil olmasına yol açtığı öne sürüldü.

Açıklamada, Yunanistan-Fransa askeri stratejik işbirliğinin güçlendirilmesinin, Orta Doğu, Ukrayna ve Afrika'daki çatışmalara ortak katılım riskini artırdığı vurgulandı.

Yunanistan'ın, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi"ne dahil edilmesinin ülkede nükleer silahların konuşlandırılması riskini beraberinde getirebileceği, Fransız silah sistemlerinin satın alınmasının halka ekonomik yük olacağı belirtildi.

Avrupa'nın stratejik özerkliği ve Avrupa içindeki NATO yapılanmasının halkların çıkarlarına aykırı olduğu savunulan açıklamada, Yunanistan'ın savaş politikalarına dahil edilmemesi çağrısı yapıldı.

KKE, Yunan halkının doğal müttefikinin Fransız halkı ve Avrupa'daki diğer halklar olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

