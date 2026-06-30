KKKA Vakalarında Artış - Son Dakika
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KKKA Vakalarında Artış

30.06.2026 11:15
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Erzincan'da 18 KKKA şüpheli hastası, 9'u tanı aldı. Temmuz'da yoğun başvuru bekleniyor.

Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bu sezon şu ana kadar Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle 18 kişi kaldırıldı, 9 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, AA muhabirine, KKKA'nın keneler aracılığıyla bulaşan ve ölümcül seyredebilen önemli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana hastalıkla mücadelede dünyanın en deneyimli ülkelerinden biri olduğunu ifade eden Karakeçili, "Bu yıl hem ülke genelinde hem de ilimizde kış koşulları biraz daha uzun sürdü. Yağışlı mevsim olması KKKA mevsimini birazcık öteledi ancak haziran ayı ile birlikte havaların ısınmasıyla vakalar görülmeye başlandı." dedi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Karakeçili, "Bu yıl hastanemize 18 şüpheli hasta yatırdık. Bunların 9'u kesin tanı aldı, pozitif çıkmıştı, 6'sı ise negatif çıktı. Henüz tanısı kesinleşmeyen ve kliniğimizde takip ettiğimiz 3 hastamız var. Ölen hastamız yok." diye konuştu.

"Temmuz ayında da yoğun başvuru bekliyoruz"

Hastalığın tam mevsimi olduğunu dile getiren Karakeçili, "Son günlerde bazen 2-3 hasta başvurabiliyor, yatırabiliyoruz. Önümüzde temmuz ayı var, temmuz ayında da yoğun başvuru bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karakeçili, hastalıktan korunmanın yollarından bahsederek, şunları söyledi:

"Bu hastalıktan korunmanın en etkin yolu, aslında kenelerden korunmak. Kırsal bölgeye gidiyorsanız, tabii ki her zaman tekrar ettiğimiz açık renk kıyafetlerin giyilmesi, kapalı kıyafetlerin giyilmesi, böcek kovucu ilaçların pantolon paçalarına sıkılması, pantolon paçalarının çorap içine sokulması çok önemli bir koruyucu faktör. Yine döndükten sonra rutin aralıklarla vücut kontrolü çok önemli."

Vücuda tutunan kenenin çıplak elle temas edilmeden uygun bir yöntemle çıkarılmasını isteyen Karakeçili, gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Bölgede ve ülke genelinde yağışın fazla olduğunu hatırlatan Karakeçili, "Kene vakalarını daha önce nisan-mayıs aylarında görmeye başlarken bu yıl çok gecikmeli oldu ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Haziran sonlarına geldik. Her yıl çok fazla hasta görüyorduk. Önümüz temmuz, yine giderek artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzincan, Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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