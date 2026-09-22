KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM 81. Genel Kurulu için yarın New York'a gidiyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere yarın ABD'nin New York kentine gidecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman yarın New York'a ziyarette bulunacak.

Ziyaret kapsamında Erhürman'ın 24 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 26 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

Erhürman'ın ikili görüşmelerin ardından 27 Eylül'de akşam saatlerinde ülkesine dönmesi planlanıyor.

"Genel Sekreter'in çabalarına destek vermeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erhürman, ABD ziyareti öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, 11 aylık görev süresi içinde üçüncü kez görüşeceği BM Genel Sekreteri Guterres'in bu süre içinde bazı girişimler ve tespitler yaptığını belirtti.

Guterres'in Adayı ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, yeni bir "5+1" toplamayı istediğini, bunun için sırasıyla güven yaratıcı önlemler, metodoloji ve özlü konularda anlamlı ilerleme kaydedilmesini beklediğini aktaran Erhürman, Guterres'in ?güven yaratıcı önlemlerle ilgili, geçiş noktalarını, mayınların temizlenmesini, afetlerle ve düzensiz göçle mücadele konularında ortak mekanizmaları, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkını, sporu ve sivil toplum konusunda ortak komite önerdiğini ifade etti.

Erhürman, Guterres'in yakın zamanda yapılan basın toplantısında sorulan soru üzerine, 5+1 toplantısı düzenlenebilmesi için daha yapılacak çok iş olduğunu, geçmişteki hataların tekrarlanmaması gerektiğini söylediğini belirtti.

Lefkoşa'da yapılan toplantılarla önceden güvence altına alınmış ve sonuç verecek bir 5+1'i ve KKTC halkının çözüm iradesi doğrultusunda ülkeyi çözüme ulaştıracak müzakere istediklerini vurgulayan Erhürman, "Hep söylediğimiz gibi, yaşanan bunca sonuçsuz deneyimden sonra, 5+1 olsun diye 5+1'i de müzakere olsun diye müzakereyi de doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres'in "geçmişin hataları tekrarlanmamalı" söylemini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Özetle, Sayın Genel Sekreter'in yaklaşımları ile uyum içindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, görev süresinin geriye kalan kısmında da bu yaklaşımları çerçevesinde Sayın Genel Sekreter'in çabalarına destek vermeye devam edeceğiz."