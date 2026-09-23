KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM 81. Genel Kurulu için New York'a hareket etti - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM 81. Genel Kurulu için New York'a hareket etti

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM 81. Genel Kurulu için New York\'a hareket etti
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamındaki temaslar için New York'a hareket etti. Erhürman'ın 24 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuellar, 26 Eylül'de ise BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşmesi bekleniyor.

(LEFKOŞA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere New York'a hareket etti. Erhürman'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmesi bekleniyor.

Tufan Erhürman, BM 81. Genel Kurulu Açılış Haftası kapsamında temaslarda bulunmak üzere bugün saat 09.50'de New York'a hareket etti. Erhürman'ın New York temasları kapsamında 24 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 26 Eylül'de ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesi bekleniyor. New York'ta çeşitli ikili temaslarda da bulunacak Erhürman'ın, 27 Eylül saat 19.55'te adaya dönmesi öngörülüyor.

Kaynak: ANKA
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