KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti, açıklama yok - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar'ı kabul etti, açıklama yok

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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar\'ı kabul etti, açıklama yok
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KKTC Cumhurbaşkanlığındaki görüşmede Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Erhürman'ın görüşme sonrasında açıklama yapmayacağı bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erhürman'ın açıklama yapmayacağı öğrenildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile bir araya gelmişti.

Kaynak: AA
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