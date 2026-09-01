KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'ye ulaşan TCG IŞIN gemisinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'ye ulaşan TCG IŞIN gemisinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne\'ye ulaşan TCG IŞIN gemisinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'ye ulaşan Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki arama-kurtarma ve yedekleme gemisi TCG IŞIN'da, kayıp kişilerin ve batık geminin bulunması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde takip ediyor. Gemide Erhürman'ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TCG IŞIN Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur da bulunuyor.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne'ye ulaşan Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki arama-kurtarma ve yedekleme gemisi TCG IŞIN'da arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor.

Erhürman, kayıp kişilerin ve batık geminin bulunması amacıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere TCG IŞIN'da bulunuyor. Gemide Erhürman'ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve TCG IŞIN Komutanı Deniz Binbaşı Ulaş Cesur da yer alıyor.

TCG IŞIN, Girne açıklarında meydana gelen deniz faciasının ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bu sabah Girne'ye ulaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'ye ulaşan TCG IŞIN gemisinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Girne'ye ulaşan TCG IŞIN gemisinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor - Son Dakika
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