KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Gemi Faciası Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Gemi Faciası Açıklaması

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Tufan Erhürman, Girne'deki gemi faciasında hata ve ihmalin araştırılacağını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemi ile ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını belirterek, "Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Girne'de meydana gelen gemi faciasının ardından acılarının kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, henüz ulaşamadığımız insanlarımızın ailelerine sabır, sahada cansiperane çaba gösteren görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Erhürman, Girne açıklarında dün alabora olan gemiyle ilgili hata, ihmal, yanlış ve kusur ne varsa ortaya çıkarılacağını da dile getirerek, gelişmelerin kamuoyu ile kesintisiz paylaşılacağını aktardı.

Erhürman açıklamasında arama-kurtarma çalışmalarına da değinerek şunları ifade etti:

"Arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son ana kadar da aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA

Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Gemi Faciası Açıklaması - Son Dakika

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