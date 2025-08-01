KKTC'de 5 Rum Vatandaşa Hapis Cezası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasa dışı yollardan girdikleri ve bazı tapu kayıtlarını ele geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı 5 kişiden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KKTC makamlarından alınan bilgiye göre, İskele'nin Kalecik bölgesinde geçen temmuz ayında gözaltına alınan Andreas Kyprianu, Annie Kyprianu, Niki Gregoriou, Antonis Louca ve Gregory Gregoriou, İskele Kaza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, "KKTC vatandaşlarına ait tapu kayıtlarını ele geçirmek, kişisel verilerin korunması yasasını ihlal etmek, askeri bölgeleri izinsiz girmek, vatandaşların mülklerine izinsiz girmek, ölçüm yapmak ve fotoğraf çekerek rahatsızlık vermek" suçlarından yargılanan 5 Rum vatandaşından Andreas Kyprianu ve eşi Annie Kyprianu'yu, 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Aynı davada yargılanan diğer 3 Rum'un ise polis gözetiminde kalması kararlaştırıldı.

Öte yandan KKTC polisi, Girne Tapu Dairesi'nde görevli bir memuru, 5 Rum'a belge verdiği gerekçesi ile gözaltına aldı.