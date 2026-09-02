KKTC'de alabora olan Filo Jet'in enkazı 550 metre derinlikte bulundu - Son Dakika
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KKTC'de alabora olan Filo Jet'in enkazı 550 metre derinlikte bulundu

KKTC\'de alabora olan Filo Jet\'in enkazı 550 metre derinlikte bulundu
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olan Filo Jet gemisinin enkazının yaklaşık 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı. Kayıp 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları TCG Alemdar ve robotlarla sürerken, Üstel çalışmaların akşama doğru bir noktaya gelmesini beklediklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yolcu gemisinin pazar günü Girne açıklarında alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiye ulaşılması amacıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde gemi enkazına ulaşıldığını belirterek "Çalışmaların akşama doğru bir noktaya gelmesini bekliyoruz." dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Girne Limanı önünde bekleyen kayıp yakınlarını ziyaret ederek arama kurtarma çalışmalarındaki son gelişmeleri aktardıktan sonra basına açıklama yaptı.

Türkiye tarafından gönderilen ilk geminin dün yaptığı çalışmalar sonucu bir noktanın belirlendiğini aktaran Üstel, bugün bölgeye gelerek çalışmalara katılan "TCG Alemdar" ile yolcu gemisinin enkazının tespit edildiğini dile getirdi.

Geminin yaklaşık 550 metre derinlikte bulunduğunu söyleyen Üstel, robotlarla geminin çevresinde görüntüleme çalışmalarının her koşulda devam ettiğinin altını çizdi.

Başbakan Üstel, derinlik nedeniyle görüntüleme ve arama kurtarma çalışmalarının çok zor şartlarda sürdüğünü, çalışmaların ekiplerin büyük özverisiyle devam ettiğini vurguladı.

Kayıp yakınlarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirten Üstel, "Çalışmaların akşama doğru bir noktaya gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Üstel, kayıp ailelerinin yaşadığı acının tüm toplumun acısı olduğunu ve yürekten hissettiklerini kaydederek, "Acımız büyük. Acımızın tarifi zor. Ailelerin acıları bizim acımız, onların acıları hepimizin acısıdır." diye konuştu.

Girne açıklarında alabora olan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan hatta bulunan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 241 kişi kurtarılmış, 8 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 20 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Ünal Üstel, Denizcilik, Kıbrıs, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de alabora olan Filo Jet'in enkazı 550 metre derinlikte bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC'de alabora olan Filo Jet'in enkazı 550 metre derinlikte bulundu - Son Dakika
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