KKTC'de alabora olan gemide ölen Mehmet Bayhan Nusaybin'de toprağa verildi - Son Dakika
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KKTC'de alabora olan gemide ölen Mehmet Bayhan Nusaybin'de toprağa verildi

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KKTC\'de alabora olan gemide ölen Mehmet Bayhan Nusaybin\'de toprağa verildi
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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta alabora olan yolcu gemisinde kaybolan Mardinli Mehmet Bayhan'ın cenazesi, Nusaybin Kuruköy Mahallesi'nde toprağa verildi. 19 Eylül'de cenazesine ulaşılmasıyla kazada ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitiren Mehmet Bayhan, memleketi Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, Mardinli Mehmet Bayhan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi kayboldu. Kaybolan kişilerin bulunması için başlatılan çalışmalarda 19 Eylül'de Mardinli Mehmet Bayhan'ın cenazesine de ulaşıldı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayhan'ın cenazesi ailesine teslim edilerek memleketi Mardin'e getirildi. Bayhan'ın cenazesi, Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Kuruköy Mahallesi'nde ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Defin sırası ve sonrasında Nusaybin Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli personeller de aile bireylerine psikososyal destek sağladı.

Kaynak: DHA
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