KKTC'de batan gemide 27 kişi öldü, 13 naaş çıkarıldı, son kayıp aranıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları son kayıp kişiyi bulmak amacıyla sürdürülüyor.

Batan gemideki kayıpları arama çalışmalarını yürüten Derinsu su altı mühendislik firması yetkilisi Okan Taktak, AA muhabirine, bu çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

Taktak, ilk gün 554 metre derinlikteki gemi batığını tespit ettikten sonra içinde olduğunu düşündükleri cesetlere ulaşmak için enkazın koridor kısmında aerobiği kullanarak bazı kesimler yaptıklarını anlattı.

İlk hafta tüm çalışmaların batık içerisinde yoğunlaştığını ifade eden Taktak, enkazdaki objeler temizlendikten sonra ilk cesedi çıkardıklarını aktardı.

Taktak, batığın içerisinde daha fazla kişi kalmadığından emin olduktan sonra, yolcu gemisinin en son görüldüğü yaklaşık 2,3 kilometre kuzeydeki noktaya kadar olan bölgede dipten alan tarama çalışmaları yaptıklarını dile getirdi.

Geminin batmasının üzerinden yaklaşık 4 hafta geçtiğine işaret eden Taktak, kendilerine verilen 14 kişilik listeden 13 kişinin cesedini yüzeye çıkartarak yetkililere teslim ettiklerini söyledi.

Taktak, bu arama çalışmalarının oldukça derinde yapılması nedeniyle yüksek teknoloji gerektirdiğini ifade ederek, çalışan mühendisler ve pilotların deneyimine de dikkati çekti.

Denizden en son çıkarılan cesedin yaklaşık 650 metre derinlikte bulunduğunu aktaran Taktak, "Türk deniz tarihinde en derinden çıkartılan naaşlarımız oldu bunlar. Tabii ki o derinlikte çalışmak kolay değil. Denizdeki görüş mesafesi, dipteki ortam. Ama ekipler çalışmalarına başarılı bir şekilde devam etti." ifadelerini kullandı.

Taktak, kayıplara ulaşmak üzere çalışmalar yürütürlerken geminin kara kutu olarak bilinen "Voyage Data Recorder (VDR)" cihazını da çıkarıp yetkililere teslim ettiklerini belirtti.

Bu kazanın hem çalışan mühendisler için hem de Türk deniz tarihi için "kötü bir hatıra" olduğunun altını çizen Taktak, şunları kaydetti:

"Bu sürede bütün personelimizle, bütün mühendislerimizle özverili bir şekilde 7/24 çalışarak, şu an itibarıyla 13 naaşa ulaştık. Kıyıda bekleyen ailelerin durumunu tahmin edebiliyoruz. Bizler de onlar gibi hissediyoruz çünkü. Çalışmalarda artık son iki günümüz kaldı. Yani taranmamış alan bırakmak istemiyoruz. Umarım bu sürede son naaşımızı da tespit edip yukarıya alırız."

Taktak, yürütülen arama çalışmaları kapsamında yaklaşık 5,5 milyar metreküplük bir deniz suyu hacminin su kolonu verisiyle, 10 milyon metrekare deniz tabanı alanının ve 1,6 milyon metrekarelik bir görsel alanın tarandığını anlatarak, "Bu yüzden bu şekilde bir başarıya ulaşılabildi. Hem robotun kamera görüntüsü hem de sonar görüntüleriyle, 24 saat çalışarak bu çalışmayı elde ettik. Kolay değil. Umarım benzer deneyimi bir daha yaşamayız ama 649 metreden bir naaş çıkarma tecrübesine sahip olduk." diye konuştu.

Kazada, 27 kişi hayatını kaybetti.