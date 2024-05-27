KKTC'de Hava Trafik Kontrolörlerinin Grevi 60 Gün Ertelendi - Son Dakika
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KKTC'de Hava Trafik Kontrolörlerinin Grevi 60 Gün Ertelendi

KKTC\'de Hava Trafik Kontrolörlerinin Grevi 60 Gün Ertelendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hava trafik kontrolörlerinin grevi, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendi. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının duyurusuyla başlayacak olan ve 24 saat sürecek grev, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği gerekçesiyle ertelenme kararı alındı.

27.05.2024 12:21
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hava trafik kontrolörlerinin grevinin, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün ertelendiği bildirildi.

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının Ercan Havalimanı'nda görevli hava trafik kontrolörleri için bugün başlayacak ve 24 saat sürecek grev duyurusunun 60 gün süreyle ertelenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 16'ncı maddesinin 3'üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan sivil havacılık hizmetleri ile havaalanları hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının ve diğer tüm sendikaların, Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğinde veya Ercan Havalimanı'nın tüm birimlerinde 27 Mayıs 2024 tarihinde başlatacakları 24 saatlik grevin, 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelenmesine karar verdi."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KKTC'de Hava Trafik Kontrolörlerinin Grevi 60 Gün Ertelendi - Son Dakika
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