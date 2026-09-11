KKTC'de iki bakan değişti, Bayındırlık ve Ekonomi Bakanlıklarına yeni atama yapıldı
KKTC kabinesinde 2 bakan değişti. Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına, Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy Ekonomi ve Enerji Bakanlığına atandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kabinesinde 2 bakan değişti.
Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından görevden alınan Erhan Arıklı'nın yerine Faiz Sucuoğlu Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına getirilirken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığından alınan Olgun Amcaoğlu'nun yerine Hasan Taçoy atandı.
Her iki değişiklik kararının, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından imzalandığı öğrenildi.
KKTC kabinesindeki değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KKTC'de iki bakan değişti, Bayındırlık ve Ekonomi Bakanlıklarına yeni atama yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?