KKTC'de müzik ve eğlence yasağını İçişleri Bakanlığı 9 Eylül'e kadar uzattı - Son Dakika
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KKTC'de müzik ve eğlence yasağını İçişleri Bakanlığı 9 Eylül'e kadar uzattı

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KKTC İçişleri Bakanlığı, Girne açıklarındaki gemi faciası nedeniyle ülke genelinde uygulanan müzik ve eğlence yasağını 9 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar uzattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde müzik ve eğlence yasağını 9 Eylül Çarşamba günü saat 00.00'a kadar uzattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, alınan karar kapsamında, düğün salonlarındaki düğünler hariç konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanları ve benzeri yerlerde her türlü müzik yayının yasaklandığı hatırlatıldı.

"İçişleri Bakanlığına bağlı Lefkoşa Merkez Kaymakamlığı, Girne açıklarında meydana gelen elim deniz kazası nedeniyle uygulanan müzik yayını ve eğlence yasağını 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 00.00'a kadar uzatmıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, tüm kişi, kurum ve işletmelerden karara hassasiyetle uymaları istendi.

KKTC Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından müzik ve eğlence yasağı, ilk olarak Bakanlar Kurulunun ilan ettiği 3 günlük ulusal yas kapsamında 31 Ağustos 2026'da Turizm ve Çevre Bakanlığının müzik izinlerini askıya almasıyla başlamıştı.

KKTC İçişleri Bakanlığı da toplumda oluşan derin üzüntü ve hassasiyet nedeniyle Turizm ve Çevre Bakanlığının kararını genişleterek 2 Eylül'den 5 Eylül'e kadar düğün salonlarındaki düğünler hariç olmak üzere konut, restoran, bar, kafe ve eğlence mekanlarındaki tüm müzik yayınları ile eğlence faaliyetlerini resmi olarak yasaklamıştı.

Girne açıklarında batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, geminin batmasının ardından 12 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 16 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

Üstel, batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'de müzik ve eğlence yasağını İçişleri Bakanlığı 9 Eylül'e kadar uzattı - Son Dakika

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