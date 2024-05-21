KKTC'de yabancıların mal edinme ve kiralama şartları yeniden düzenlendi - Son Dakika
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KKTC'de yabancıların mal edinme ve kiralama şartları yeniden düzenlendi

KKTC\'de yabancıların mal edinme ve kiralama şartları yeniden düzenlendi

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yabancıların mal edinme ve kiralama şartlarına yeni düzenlemeler getirildi. Yabancılar artık KKTC'de bir apartman dairesi veya konut alabilecek ve kısıtlamalar getirilen bazı alımlar da yapabilecek. Ayrıca, müstakil ev alımında arazi sınırlandırması ve yatırım amaçlı arazi alımı konusunda da değişiklikler yapıldı. Yabancıların kayıtsız taşınmazlarına da kayıt altına alma zorunluluğu getirildi.

21.05.2024 23:41
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yabancıların mal edinme ve uzun vadeli kiralama şartlarında yeniden düzenlemeye gidildi.

Yeni şartlar ve bazı alımlara kısıtlamalar getiren "Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı" KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğu ile kabul edildi.

Değişikliğe göre, yabancı uyruklular KKTC'den bir apartman dairesi veya konut alabilecek. KKTC'yi tanıyan ülkeler ile KKTC vatandaşlarına kendi topraklarında 3 konut veya apartman dairesi satın alma hakkı tanıyan ülkelerin vatandaşları ise KKTC'de 3 konut veya apartman dairesi edinebilecek.

Önceki düzenlemede de yabancılar KKTC'de bir konut veya apartman dairesi alabiliyorlardı ancak yeni düzenlemeye müstakil ev alımında arazi sınırlandırılması eklendi.

Daha önce, müstakil ev alımında konutun içinde bulunduğu arazi 5 dönüme kadar çıkarken, değişiklikle bu alan 2,5 dönüme düşürüldü.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yabancıların yatırım amaçlı arazi alımı konusunda da değişikliğe gidildi. Daha önce 3 milyon avro yatırımla 60 dönüm arazi alabilen yabancılar için arazi genişliği aynı kalırken yatırım miktarı 20 milyon avroya çıkarıldı.

Daha önce şart koşulan 3 milyon avroluk yatırımın niteliğine bakılmazken, yeni yasadaki 20 milyon avroluk yatırımın içinde sanayi, eğitim veya sağlık alanında olması zorunluluğu getirilerek 2 yıl içinde bu yatırımları yapmadığı tespit edilenlerin ellerinden arazilerin alınacağı yer aldı.

Yabancıların, şirketler veya mütevelli aracılığı ile daha önce sınırsız arazi alabilme şartı da değiştirildi. Bundan sonra yabancıların ortaklığı yüzde bir dahi olsa şirket veya mütevelli yabancı sayılacak ve sadece gerçek kişilerin haklarından yararlanarak 1 konut veya 20 milyon avroluk yatırım ile 60 dönüm arazi alabilecek.

Yabancıların kayıtsız taşınmazlarına da kayıt altına alınma zorunluluğu getirildi. Buna göre, yabancılar ellerinde bulunan fazla arazi ve mülkleri 2 yıl içerisinde satmak ve sözleşmelerini 6 ay içerisinde Tapu Dairesi'ne bildirmek zorunda olacak.

Fazla mülklerle ilgili Bakanlar Kuruluna 2 yıllık süreyi 3 yıla uzatma hakkı tanınırken, yasayı ihlal eden yabancılara asgari ücretin 500 katı para cezası verilecek.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC'de yabancıların mal edinme ve kiralama şartları yeniden düzenlendi - Son Dakika

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