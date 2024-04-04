KKTC'deki yabancılara mülk satışı tehlikeli bir durum olarak nitelendirildi

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MELİS YILDIRIM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yabancılara mülk satışındaki artışı "tehlikeli bir durum" olarak nitelendiren iktidardaki Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve eski Başbakan Faiz Sucuoğlu, "İsrailli Yahudilerin ve bizim Güney komşumuzun planları 3-5 yıllık değil 100 yıllıktır. Dolayısıyla bu niyet varsa çok dikkat etmek lazım" dedi.

KKTC'de iktidardaki UBP'nin Lefkoşa Milletvekili ve eski Başbakan Faiz Sucuoğlu, son dönemde artan yabancılara mülk satışı, sahte üniversite diploması krizi ve Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Lefkoşa'da aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sucuoğlu, yabancılara mülk satışının denetim altında olmadığını kaydederek, "Bir diğer tehlike de vatandaş yaptığımız Yahudi kökenlilerin burada aldığı mallardır. Şu an bir çalışma var, üçüncü ülke vatandaşlarına satışı hem vergi matrahı anlamında ve stopaj anlamında zorlaştırıyor" dedi. Bu durumu "tehlike" olarak gördüğünü belirten ve koronavirüs pandemisi döneminde bile ayda 150-200 daire satışının yapıldığını belirten Sucuoğlu, şunları söyledi:

"Son dönemde hem buradaki gazeteciler tarafından hem de Türkiye'de belli bir kesim tarafından dikkate alındı. Şimdi daha temkinli gidiyor. Ama bu durur mu; biliyorsunuz, İsrailli Yahudilerin ve bizim Güney komşumuzun planları 3-5 yıllık değil 100 yıllıktır. Dolayısıyla bu niyet varsa çok dikkat etmek lazım. Çünkü başka yollar bulabilirler. Böyle bir tehlike görünüyor."

Yasa çalışmalarına destek vereceklerini söyleyen Sucuoğlu, "Çok tedirgin oldum ben de çünkü hem gördüm hem yaşadığım yerler var. Buradaki gazetecilerle Türkiye'de farkındalık yaratma anlamında katkımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

"BU KÜÇÜCÜK ÜLKEDE BİN 500 OTO GALERİNN AÇILMASINA ŞÜPHEYLE BAKIYORUM"

KKTC'nin kara paranın merkezi olduğu iddialarıyla ilgili değerlendirme yapan Sucuoğlu, kendi görev döneminde sanal bet, bitcoin ve otogalerilere ağırlık verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sanal bet ile ilgili bir yasa hazırlığı vardı. Malta'daki sanal bet yasasını Türkçe'ye çevirip getirmişler. Tabii Malta'daki sanal bet olayı dünyada en gelişmişidir, altyapısıyla birlikte. Bu konuda onlar uzaya çıktılar, biz ise emekleme dönemindeyiz. Dolayısıyla onun buraya adapte edilmesi demek buradaki sistemi tamamen bitirmek demektir. Yani yasaklanacaktır çünkü hiçbirinin o kurallara uyması mümkün değil zaten.

Bin 500 tane otogaleri var şu anda Kıbrıs'ta. Hala da açılmaya devam ediyor. Yani şimdi burada akla başka şeyler gelir. Bu küçücük ülkede bin 500 tane oto galerinin olmasına şüpheyle bakıyorum. Onun için yasal düzenlemenin hızlı bir şekilde yapılması lazım."

"TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKMAK ÜZERE AMA KIBRIS'TAKİ BU OLARAK TÜRKİYE'YE DEZAVANTAJ OLARAK ÇIKABİLİR"

Bu konuda Türkiye ile işbirliği içerisinde olduklarını kaydeden Sucuoğlu, "KKTC belli ülkelerde Türkiye'nin alt yönetimi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla burada olan belli şeyler Türkiye'ye de sıkıntı yaratıyor. Mesela şu anda Türkiye gri listeden çıkmak üzere. Ama Kıbrıs'taki bu olaylar Türkiye'ye bir dezavantaj olarak ortaya çıkabilir önümüzdeki süreçte" dedi.

"RUMLAR CUMHURİYETİ PAYLAŞMAK İSTEMİYOR"

5 Ocak 2024 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı görevlendirilmesi ve Kıbrıs sorunun çözümüne ilişkin değerlendirmesi sorulan Sucuoğlu, "Kıbrıs meselesi KKTC yani Kıbrıs Türkü'nün Türkiye ile birlikte uyum içerisinde yürümesi gereken bir yoldur. Bu tartışılmaz nettir, burada milim dahi sapma olmaz, olamaz. Kıbrıs Türkü için bu çok ciddi bir dezavantaj olur. Bunu Filistin'de gördük. Kıbrıs Türkü'nün en büyük şansı ana vatanının olmasıdır, yoksa aynı kaderi biz paylaşacaktık, burada 1974'e kadar olduğu gibi" diye konuştu.

Kıbrıs Rumlarının kendilerini hala azınlık olarak gördüklerini belirten Sucuoğlu, Annan Planı sürecinde yaptıkları fedakarlıklar ve Crans Montana süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Bu insanlar cumhuriyeti paylaşmak istemiyor, bütün mesele bu. Güney komşumuzun düşünce tarzı değişmediği sürece herhangi bir ilerlemenin olacağını düşünmüyorum. Çünkü biz azınlık olarak görmüyoruz kendimizi; egemen, eşit bir ülke olarak görüyoruz.

"NİKAH KIYILACAKSA İKİ TARAFIN LEHİNE VE EŞİT OLUR"

"Kıbrıs konusu Türkiye ile yüzde 100 uyum içinde ilerlememiz gereken bir alandır. Dolayısıyla, 31 Mart'tan sonra Türkiye'de bu konuda değişiklik olur mu, onu bilemiyorum. Ama şu anda Türkiye'nin düşüncelerinde de herhangi bir değişiklik olmadığını net olarak görüyoruz. Önümüzdeki süreçte her şey olabilir ama şu an için geldiğimiz nokta budur. CTP ile federasyon konusunda ayrışıyoruz. Biz diyoruz ki, önce bizi tanıyacaksın, eşit oturacağız karşılıklı. Çünkü sen cumhuriyetin sahibi, ben ise tanınmamış bir toplumun temsilcisi. Zaten masaya oturduğumuzda sen benden 50 santim daha yukarıda oturuyorsun. Onu eşitleme anlamında ve eşit karar verme anlamında böyle bir yöntemin daha mantıklı olduğu Crans Montana'dan sonra ortaya çıktı. Parti olarak şu anda bu yönde gidiyoruz. Bir nikah kıyılacaksa iki tarafın lehine olur ve eşit olur. Şu anda böyle bir şey yok."

"TÜRKİYE GERİ ADIM ATARSA ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILI KAYBEDER"

Bu sorunu Türkiye isterse çözülebileceğine vurgu yapan Sucuoğlu, "Türkiye bu konuda geri adım attığı gün önümüzdeki 100 yılı kaybeder, bu zenginliği kaybeder. Dolayısıyla Türkiye bugün itibarıyla böyle bir adımı hem stratejik hem ekonomik olarak atmaz" dedi.

"EĞİTİMİ YARALARSANIZ İNANILMAZ EKONOMİK SIKINTILAR YARATACAKTIR"

Sahte üniversite diplomasi skandalına ilişkin "Bu olay eğitime zarar verdi. Birçok ülke diplomaları geçersiz sayma yönünde çalışıyor" diyen Sucuoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Çok fazla ve denetimsiz üniversite izni verildi. Bazıları 'tabela üniversitesi' şeklinde kaldı ve olaya bir nevi ticari bakıldı. Bunların dışında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefke Üniversitesi, Orta Doğu Üniversitesi için geçerli değil. Olayın patlak verdiği yer Güzelyurt'taki üniversitedir ama belli ki yayılıyor. Bu diplomayı alıp kötü niyetle kullanan, terfi için kullananlar ayrı, ama bir de günahsız bir şekilde verilmiş, hiçbir yerde kullanılmamış yabancı öğrencilere ayrı bir işlem yapmak lazım. Çünkü iş farklı boyutlara gidecek gibi görünüyor ve bu zarar verecek. KKTC'nin iki tane gelir kaynağı var: Birisi turizm, diğeri de eğitim. Eğitimi böyle yaralarsanız yarın öbür gün inanılmaz ekonomik sıkıntılar yaratacaktır. Bugün Güzelyurt eğer biraz hareketliyse bu üniversite sayesindedir."

Türkiye'de geçen hafta Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin Kıbrıs tutumunun ne olacağının sorulması üzerine Sucuoğlu, seçimden sonra Kıbrıs'ın masaya yatırılacağını söyleyerek, "Buradaki dengeler çok bozuldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce erken seçim bir intihardır çünkü CTP'nin gelmesi demek Cumhurbaşkanlığı yüzde 100 gider" dedi.

"TÜRKİYE'NİN EKONOMİK SIKINTILARI BİR ANLAŞMAYA İVME SAĞLAYABİLİR"

Türkiye'nin dış politikada KKTC ile paralel ilerlemesinin iki tarafın da çıkarına olduğunu ifade eden Sucuoğlu, "İki anavatan, Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs konusunda anlaşma kararı alırsa, anlaşılır. Yani ne Güney Kıbrıs ne de Kuzey Kıbrıs kendi ana vatanını direnç göstermez. Dolayısıyla iki tarafın ana vatanlarının önce fikir birliğine varması gerekir ki yavru vatanlar bu şekilde yola girsin. Eğer o yoksa mümkün değil" dedi. Sucuoğlu son olarak, "Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları bu çözüme veya bir anlaşmaya ivme sağlar mı, sağlayabilir. Ama bunlar Nisan ayından itibaren başlayacak ve belli bir noktaya gelecektir" ifadelerini kullandı.