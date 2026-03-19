KKTC'den AP Başkanı Metsola'ya EOKA Tepkisi - Son Dakika
KKTC'den AP Başkanı Metsola'ya EOKA Tepkisi

19.03.2026 23:12
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, EOKA'yı öven AP Başkanı Metsola'nın mesajını skandal olarak değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın, terör örgütü EOKA'nın kuruluş tarihine denk gelen günde yayınladığı mesaja tepki göstererek, "AP Başkanının terörü övmesi açıkça bir skandal ve akıl tutulmasıdır." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel yaptığı yazılı açıklamada, EOKA'nın 1950'li yıllarda Kıbrıs'ta başta Türkler olmak üzere sivilleri hedef alan saldırılarla anılan silahlı bir örgüt olduğunu hatırlatarak, böylesine bir yapının "kahramanlık" kavramı üzerinden yüceltilmesinin yaşanan acıların yok sayılması, mağdurların hatıralarının zedelenmesi ve şiddetin meşrulaştırılması anlamına geldiğini kaydetti.

AP Başkanı Metsola'nın terör örgütü EOKA'ya dair mesajı ve yaklaşımının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"AP Başkanının terörü övmesi açıkça bir skandal ve akıl tutulmasıdır. Başkan Metsola'nın, Kıbrıs Türk halkının hafızasında şiddet, acı ve saldırılarla yer etmiş EOKA'ya yönelik övgü içeren ifadeleri, açık bir skandal ve tarihsel gerçeklerin çarpıtılmasıdır. Avrupa Birliği yetkilileri şunu iyi bilmelidir. Terörü öven, tarihsel gerçekleri çarpıtan ve Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acıları yok sayan hiçbir yaklaşım bizim açımızdan yok hükmündedir."

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, EOKA terör örgütünün 1 Nisan'daki kuruluşunun yıl dönümü için önceden yayımladığı mesajda, EOKA'nın eylemlerinden "kahramanlık" olarak bahsetmiş ve terör örgütü üyelerinin "cesaret ve fedakarlık" gösterdiklerini iddia etmişti.

Metsola ayrıca AP'de terör örgütü EOKA ile ilgili bir etkinliğe de izin vermişti.

Terör örgütü EOKA

Terör örgütü EOKA, Rum lider Başpiskopos III. Makarios'un siyasi desteğiyle, Yunan ordusundan emekli albay Georgios Grivas tarafından Kıbrıs'ta İngiliz hakimiyetine son vermek ve Ada'nın Yunanistan ile birleşmesini sağlamak üzere kurulan örgüt, 1 Nisan 1955'te ilk eylemini yaptı.

Kıbrıs'ta İngiliz idaresinin son bularak "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kurulmasıyla birlikte, Türkleri yeni kurulan devletten atmak için sayısız toplu katliama kalkışan terör örgütü EOKA, kendi görüşlerini benimsemeyen Rumları da katletti.

Son Dakika Güncel KKTC'den AP Başkanı Metsola'ya EOKA Tepkisi - Son Dakika

SON DAKİKA: KKTC'den AP Başkanı Metsola'ya EOKA Tepkisi - Son Dakika
