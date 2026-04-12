KKTC'den Bayrak Yakılma Provokasyonuna Kınama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Paskalya Bayramı kutlamalarında Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı.

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'deki Paskalya Bayramı kutlamalarında Türk ve KKTC bayrakları ile eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resminin yakılmasını "kabul edilemez bir provokasyon" olarak nitelendirdi.

Tarihsel olarak EOKA'nın kanlı mirasının, terör ve katliamlarla dolu olduğunu belirten Öztürkler, "Bu mirası sahiplenmek geleceğe değil, geçmişin karanlığına tutunmaktır." ifadesini kullandı.

Öztürkler, Türk ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınayarak, Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios'un Türkiye ve KKTC'yi hedef alan açıklamalarının çözüme değil, nefrete hizmet ettiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu'ndan kınama

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da yaptığı açıklamada, EOKA zihniyetinin hakim olduğu GKRY'de, Paskalya kutlamaları çerçevesinde Türk ve KKTC bayraklarının, ayrıca eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın resminin yakıldığını hatırlatarak, "Bu faşist eylemi şiddetle kınıyorum. Bayraklarımıza yapılan her saldırı, doğrudan millete yapılmış sayılmaktadır ve buna müsamaha gösterilmesi asla mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu açıklamasında, bu tür hadsizliklere asla müsamaha gösterilemeyeceğini ve kutsal değerlere yönelik hiçbir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türk bayrağına uzanan her hadsiz el, milletin ortak iradesine çarpacaktır. Kıbrıs Türk'ü, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de kutsalını korumakta kararlıdır ve buna muktedirdir."

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de önceki açıklamasında söz konusu olayı kınamıştı.