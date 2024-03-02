KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Antalya'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Antalya'da Görüştü

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Antalya\'da Görüştü

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diplomasi Formu kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkiler ve Azerbaycan'ın Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ele alındı.

02.03.2024 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Antalya'da bir araya geldi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Antalya Diplomasi Formu (ADF) kapsamında bazı temaslarda bulunan Bakan Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü.

İki bakan, ülkeleri arasındaki ilerleme sürecindeki ilişkileri değerlendirirken; Ertuğruloğlu, mevkidaşına Azerbaycan'ın Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkına verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Antalya'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Isparta Yalvaç'ta Kereste Marangozhanesinde Yangın Çıktı
    23:35 Isparta Yalvaç'ta Kereste Marangozhanesinde Yangın Çıktı

    Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan bir kereste marangozhanesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinin çatı katındaki talaş deposundan çıkan dumanı fark eden iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

  • Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ADF'deki etkinliklerin uluslararası yükümlülükleri yeniden düşündürdüğünü söyledi
    23:34 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ADF'deki etkinliklerin uluslararası yükümlülükleri yeniden düşündürdüğünü söyledi

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı oturum ve diğer etkinliklerin, uluslararası yükümlülüklere ülkelerin nasıl yaklaşması gerektiğini yeniden düşündürdüğünü söyledi.

  • Meral Akşener, Nevzat Korkmaz'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu
    23:31 Meral Akşener, Nevzat Korkmaz'ın kızının düğününde nikah şahidi oldu

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski milletvekili Nevzat Korkmaz'ın kızı Dilara Korkmaz'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı. Akşener, 23 ve 24. Dönem Isparta Milletvekilliği yapan Korkmaz'ın kızının düğününe katılarak destek verdi.

  • Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta mental matematik yarışması düzenledi
    23:25 Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta mental matematik yarışması düzenledi

    Türkiye Maarif Vakfı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Mansur Okulu'nda mental matematik yarışması düzenledi. Yarışmaya yaklaşık 400 öğrenci katıldı. Yarışmanın sonuçları açıklandı ve kazanan öğrencilere ödülleri verildi. Başarılı olan öğrencilere THY sponsorluğunda İstanbul'a gidiş dönüş bileti hediye edildi.

  • Kocaeli'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından bahçeye düştü
    23:22 Kocaeli'de virajda kontrol kaybedilen otomobil istinat duvarından bahçeye düştü

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir sürücü, kontrolünden çıkan otomobiliyle 5 metrelik istinat duvarından bir sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobilden alkol şişesi çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: 'Onun adına ben utandım'
    23:17 Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: 'Onun adına ben utandım'

    Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'un Gazze ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

  • Muğla ve ilçelerinde aranan 42 şüpheli yakalandı
    23:11 Muğla ve ilçelerinde aranan 42 şüpheli yakalandı

    Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama sonucunda, 10 şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.

  • İzmir Buca'da Şubat Ayında 133 Bini Aşkın Kişinin Sorgusu Yapıldı
    23:09 İzmir Buca'da Şubat Ayında 133 Bini Aşkın Kişinin Sorgusu Yapıldı

    Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında ilçede gerçekleştirdikleri huzur uygulamalarında 133 bin 599 kişinin sorgusunu yaparken, 173 şüpheli tutuklandı. Uygulamalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti, kullanmak ve bulundurmak suçlarından toplamda 258 şüpheli yakalandı. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 205 kişiye cezai işlem uygulandı ve 380 umuma açık yer ve park kontrol edildi. Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

  • İsrail, Gazze Şeridi'nde 6 haftalık ateşkesi kabul etti iddiası
    23:09 İsrail, Gazze Şeridi'nde 6 haftalık ateşkesi kabul etti iddiası

    ABD'li bir yetkilinin iddiasına göre İsrail, Gazze Şeridi'nde 6 haftalık bir ateşkesi kabul etti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hız kesmeden devam ederken ABD, Katar, Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında ateşkes görüşmeleri sürüyor. ABD'li bir yetkili bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in bölgede 6 hafta sürecek bir ateşkesi kabul ettiğini iddia ederken, 'Şimdi de Hamas'ın kabul etmesi gerekiyor' dedi. İsmi açıklanmayan yetkili, kabul edilen bu ateşkesin kalıcı olarak bölgede sürmesi için çalışmaların devam edeceğini de ifade etti. - WASHINGTON


22:50 Seçil Erzan’ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı Seçil Erzan'ın ismini duyan Arda Turan, sinkaflı küfürler savurup ortalığı birbirine kattı
22:05 CHP’nin Hatay adayı Lütfü Savaş’a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a depremzededen tepki: Ben cenazelerimi gömerken neredeydin?
20:59 TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için beIN SPORTS ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
19:09 Bir yandan Gazze’ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail’e mühimmat ve bomba gönderiyor Bir yandan Gazze'ye havadan gıda yardımı yapan ABD, diğer taraftan İsrail'e mühimmat ve bomba gönderiyor
23:22 ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni’nin saçlarını öptü ABD Başkanı Biden, İtalya Başbakanı Meloni'nin saçlarını öptü
22:43 Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz Avukatı, müvekkilinden habersiz 9 yıl boyunca aldığı nafakayı kendisi için kullandı: Biz o parayı yemişiz
22:05 Antalya’da tramvay hattına yıldırım düştü Antalya'da tramvay hattına yıldırım düştü
21:40 Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı Herkes duvardaki detaya takıldı Aziz Yıldırım Fenerbahçe maçı izlerken fotoğraf paylaştı! Herkes duvardaki detaya takıldı
20:38 Kanarya’ya ilk yarı yetti Fenerbahçe, Hatayspor’u deplasmanda yendi Kanarya'ya ilk yarı yetti! Fenerbahçe, Hatayspor'u deplasmanda yendi
20:25 Sultangazi’de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi Sultangazi'de yer altı doğal gaz hattında patlama meydana geldi
20:21 Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü Cami minaresi onarım yapıldığı sırada sokağa düştü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 23:37:18. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Antalya'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement