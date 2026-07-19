KKTC Bakanı: Kıbrıs’ta eşit statü olmadan çözüm olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Bakanı: Kıbrıs’ta eşit statü olmadan çözüm olmaz

KKTC Bakanı: Kıbrıs’ta eşit statü olmadan çözüm olmaz
19.07.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun Rum saldırganlığı ve eşitsizlikten kaynaklandığını, Türkiye’nin müdahale hakkından vazgeçilmeyeceğini ve iki egemen devlet çözümünün esas olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin 1963'ten itibaren başlayan Rum saldırganlığı ve iki ortağın siyasi eşitliğinin yok sayılmasından kaynaklandığını, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale hakkından vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs konusunda 60 yıldır süren müzakerelerin başarısız olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu, şunları söyledi:

"Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın da belirttiği gibi, Kıbrıs sorunu bir statü sorunudur. Rum tarafı, bir Helen adasının hakimi, tek sahibi gibi görülürken, Türk tarafı azınlık statüsüne indirgenmek istenmektedir. Eşitlik olmadan masaya oturursanız, eşitlik olmadan kalkarsınız. Bu anlayışla 60 yıllık müzakere süreci başarısız olmuştur."

Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) Rum tarafına "Kıbrıs Cumhuriyeti" statüsü vermesinin Kıbrıs sorununu oluşturduğuna işaret ederek, Avrupa Birliği'nin de (AB) 2004'te benzer bir hataya düştüğünü hatırlattı.

"BM bu hatayı yaptı, 2004'te AB de aynı hatayı tekrarladı. Şimdi bizden bu hatalarını yasallaştırmamızı bekliyorlar. Çok beklersiniz." diyen Ertuğruloğlu, AB'nin Kıbrıs meselesi konusunda tarafsız olamayacağına dikkati çekti.

AB'nin Kıbrıs meselesine burada bir Türk işgali varmış gibi yaklaştığı sürece gerçeklerden uzak kalınacağını vurgulayan Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta Türk ve Rumlara eşit statü verilmediği sürece çözüm olamayacağını kaydetti.

Ertuğruloğlu, KKTC dış politikasının iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü politikasından vazgeçmeyeceğini anlatarak, "Bizim devletimiz var, ana vatanımız var, askerimiz var. Kimse bizi kandırma umuduyla buraya gelmesin." diye konuştu.

"İngiltere ve Yunanistan garantörlük görevini yerine getiremedi"

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusundaki "garantörler" konusuna da değinerek, "İngiltere ve Yunanistan tarih boyunca garantörlük görevini yerine getirmemiştir. Tek garantörlük görevini yerine getiren Türkiye Cumhuriyeti'dir." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesinin 1963'ten itibaren başlayan Rum saldırganlığı ve iki ortağın siyasi eşitliğinin yok sayılmasından kaynaklandığının altını çizen Ertuğruloğlu, "Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahale hakkından vazgeçmeyiz. Türkiye'nin tek taraflı müdahale hakkı, Kıbrıslı Türkler için vazgeçilmezdir. Biz de bundan asla vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

-"Kıbrıs Barış Harekatı sorunun başlangıcı değil, bir anlamda çözümüdür"

Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin 1963'te başladığını, bunu kabullenmeden, "Ada'ya Türkiye'yi 20 Temmuz 1974'te durup dururken müdahale etmiş" gibi gösteren yaklaşımların tarihi gerçekler ile asla bağdaşmadığını söyleyerek, "Kıbrıs Barış Harekatı sorunun başlangıcı değil, bir anlamda çözümüdür." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'a müdahalesiyle Ada'daki Türk halkının bir soykırımdan kurtularak yeniden hayata tutunduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, 52 yıl önce Mehmetçik ve Mücahit'in omuz omuza mücadelesiyle Kıbrıs'ın bir Helen adası olmasının engellendiğini belirtti.

Türk ordusunun saldırgan değil caydırıcı bir ordu olduğuna dikkati çeken Ertuğruloğlu, Türkiye'nin gücünün her alanda görüldüğünü vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olanları rahmetle, gazileri de minnetle andıklarını dile getirerek, Türkiye var olduğu sürece, Kıbrıs Türk halkının, bir daha tarihteki o acı günleri yaşamayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tahsin Ertuğruloğlu, Dış Politika, Güvenlik, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Bakanı: Kıbrıs’ta eşit statü olmadan çözüm olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

11:10
Dev çekirgeler İstanbul’u sardı Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor
10:09
İngiltere’de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD’de yakalandı
İngiltere'de tecavüzle suçlanan sosyal medya fenomeni Tate kardeşler ABD'de yakalandı
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:39
AVM’ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
09:21
Ahbap soruşturmasında yeni perde Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 11:25:01. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC Bakanı: Kıbrıs’ta eşit statü olmadan çözüm olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.