KKTC Güvenliği İçin Tüm Tedbirler Alındı

15.04.2026 17:43
Başbakan Üstel, KKTC'nin güvenliği için gerekli tedbirlerin kararlılıkla alındığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Gazimağusa kentine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü bölgesindeki gelişmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "KKTC'nin güvenliği için tüm tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'nin egemenliği söz konusu olduğunda tüm tedbirleri kararlılıkla aldıklarını vurgulayarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) makamlarının marifeti ile şap hastalığını gerekçe göstererek, Çayhan Düzü'ne yasa dışı geçişlerin KKTC güvenlik güçleri tarafından bölgede tedbirler artırılmak suretiyle engellendiğini aktardı.

Üstel, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile görüşülerek ve taahhütlerin verilmesinin ardından, Gazimağusa kentine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü bölgesinde tedbirlerin hafifletildiğini duyurarak, şunları kaydetti:

"KKTC'nin güvenliği için tüm tedbirler alınmıştır. KKTC, kendi sınırları, egemenlik hakları ve vatandaşlarının güvenliği söz konusu olduğunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir. Bununla birlikte, bölgemizde barışın, istikrarın ve sükunetin korunması temel önceliğimizdir. Süreci yakından takip etmeyi sürdürecek, halkımızın huzur ve güvenliği için gerekli tüm adımları aynı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Olay

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan BMBG, hafta başında yaptığı açıklama ile KKTC güvenlik güçlerinin Gazimağusa ilçesine bağlı Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.

Bugün sabah BMBG eşliğinde bir Rum veterinerin bölgeye kaçak girişine KKTC güvenlik güçleri izin vermemişti.

Olay üzerine Rum basını Türk askerinin bölgeye geldiğini iddia eden haberler yayınladı.

BMBG bugün yaptığı yazılı açıklamada ise bölgede sükunetin hakim olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA

