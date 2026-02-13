KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den Türkiye'ye Destek - Son Dakika
KKTC Meclis Başkanı Öztürkler'den Türkiye'ye Destek

13.02.2026 13:07
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ile Lefkoşa'da bir araya geldi.



KKTC Cumhuriyet Meclisinden edinilen bilgiye göre, Öztürkler ile Yayman Lefkoşa'da görüştü.

Öztürkler, Türkiye'den gelen heyetleri KKTC'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'de yapılan kabine değişikliklerinin hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya liderliği ve verdiği mesajların Kıbrıs Türk halkına güç kattığını vurgulayan Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı her zaman ana vatanına güvenmiştir ve güvenmeye devam edecektir. Türkiye yanımızda olduğu müddetçe hiçbir korkumuz yoktur." ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanmaya ayırdığı bütçeye dikkati çeken Öztürkler, GKRY'nin Avrupa Birliği dönem başkanlığının algı operasyonları için kullanıldığını belirterek, KKTC ile Türkiye arasındaki "kopmaz bağların" her türlü tehlike karşısında güç vermeye devam edeceğini söyledi.

Öztürkler ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a selamlarını ileterek yakın zamanda Türkiye'ye resmi ziyaret yapacaklarını açıkladı.

"Rum tarafının silahlanması kabul edilemez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Türkiye'nin KKTC'yi yakından takip ettiğini ve Kıbrıs Türk halkının birlik ve bütünlüğüne büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Yayman, Rum tarafının silahlanma faaliyetlerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Rum tarafının silahlanmasını çok yakından takip etmekteyiz. Bu, asla kabul edilemez. Rum tarafının silahlanmasını dikkatle not ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Türk milleti, Kıbrıs davasının yanındadır. Kıbrıs Türk halkının huzuru ve esenliği, Türkiye'nin huzuru, refahı ve esenliği demektir. Türkiye'nin esenliği de Kıbrıs'ın esenliğidir."

Yayman ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek KKTC Meclisinin yeni hizmet binasının Kıbrıs Türk halkı için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi.

Heyette ayrıca, KKTC Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Hüseyin Yayman, Yerel Haberler, Dış Politika, Güvenlik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

