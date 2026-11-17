Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü, İtalya'nın başkenti Roma'da KKTC Roma Temsilciliğince verilen davetle kutlandı.

KKTC Roma Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kemal Beyazbayram ve eşi Diana Beyazbayram'ın, Roma'da bir restoranda ev sahipliği yaptığı davete, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen, Azerbaycan'ın Roma Büyükelçisi Elçin Hüseyinli, Kırgızistan'ın Roma Büyükelçisi Ermek Omuraliev, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Müsteşarı Elif Okutucu ve İtalya-Türkiye Derneğinin Başkanı ve emekli İtalyan Büyükelçi Carlo Marsili'nin aralarında olduğu çok sayıda konuk katıldı.

Büyükelçi Beyazbayram, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutlamak üzere bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KKTC'nin kuruluşuna giden tarihi gelişmelerin hatırlanmasında fayda olduğunu söyledi.

Ada'da 1960'ta Kıbrıslı Türkler ve Rumların siyasi eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğuna işaret eden Beyazbayram, "Ancak Rumlar hiçbir zaman Kıbrıs Türklerinin eşitliğini kabul etmediklerinden ötürü ilerleyen dönemlerde Kıbrıslı Türkleri Ada'dan kovup Ada'yı tek taraflı Yunanistan'a bağlama çabaları her zaman devam etmiştir. Bu nedenle birçok Kıbrıslı Türk öldürülüp yurtlarından edildi. Kıbrıs Türk halkı soykırıma uğradı." dedi.

Beyazbayram, 1974 yazında Yunanistan'daki askeri cuntanın Ada'da darbeye kalkışmasının ardından 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini korumak üzere Ada'ya çıkarma yaptığını anlattı ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükranlarını dile getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs Türk halkının kendi yönetimini, demokrasisini ve devlet kurumlarını oluşturarak yaşamlarını sürdürmeye devam ettiğini aktaran Beyazbayram, "15 Kasım 1983 tarihinde meclisimizde yapılan oylama ile KKTC'nin kuruluşu oy birliğiyle tüm dünyaya ilan edilmiştir." diye konuştu.

Beyazbayram, Kıbrıs meselesini bir çözüme kavuşturmak için birçok kez iyi niyetle Rumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerine işaret ederek "Tüm bu çabalar neticesinde uzlaşıya varılamayacağı anlaşıldı. 2017 yılında Crans Montana'da yapılan son kapsamlı görüşmelerin de bir meyve vermemesinin ardından oluşturduğumuz vizyonumuz, 'eşit egemenlik' ve 'uluslararası eşit statümüz' ile Rumlarla yan yana iki ayrı devlet olarak işbirliği içerisinde yaşamamızın en gerçekçi çözüm olduğu da kesinleşmiş oldu. Yeni vizyonumuzu tüm dünyaya ilan ederek, tüm dost ve kardeş devletlerden bu yönde mücadelemize katkı beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin 2022'de Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Semerkant Zirvesi'nde Teşkilata "Gözlemci Üye" olarak kabul edilmesinin de önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildiğini vurgulayan Beyazbayram, şöyle devam etti:

"Bizlere verilen bu desteğin, sadece diplomatik bir destek olmadığını aynı zamanda Kıbrıs Türk halkına verilen güçlü bir dayanışma mesajı olduğunu da belirtmek isterim. Bu birlikteliğin Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını göstererek Türk dünyasının ortak geleceğinin barış, refah ve işbirliği temelinde güçleneceğinin de bir göstergesi olduğunu vurgulamak isterim. KKTC'nin, Doğu Akdeniz ile Türk dünyası ve Orta Asya arasında köprü olabilecek potansiyele sahip olduğunu da vurgulamakta yarar görmekteyim. Günümüzde KKTC olarak ana vatan Türkiye ile tam bir eş güdüm ve dayanışma içerisinde Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde Türk halkına gösterdikleri sarsılmaz destek için minnet duygularımı belirtmek isterim."

Beyazbayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile KKTC'nin kurucuları Doktor Fazıl Küçük ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmetle andığını söyledi.