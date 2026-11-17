Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC Doha Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal'ın ev sahipliğinde KKTC Doha Ticaret ve Turizm Ofisinde gerçekleşen resepsiyonda Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Katar Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri, diplomatik misyon üyeleri, askeri yetkililer, iş dünyasından isimler, akademisyenler ve Katar'da yaşayan KKTC vatandaşları bir araya geldi.

Resepsiyonda konuşan KKTC Doha Misyon Şefi Huriye Hançerli Gürdal, Kıbrıs Türk halkının kararlılığı ve iradesiyle 15 Kasım 1983'te kurulan KKTC'nin, kendi cumhurbaşkanı, parlamentosu, hükümeti ve kurumlarıyla modern, demokratik ve gelişen bir devlet yapısına sahip olduğunu belirterek, ülkenin eğitim, turizm, kültür ve altyapı alanlarındaki ilerlemesine dikkat çekti.

KKTC'nin en önemli başarı alanlarından birinin yükseköğretim olduğunu vurgulayan Gürdal, ülkede 20'den fazla üniversitenin faaliyet gösterdiğini ve bu kurumlarda 100'den fazla ülkeden 100 bini aşkın öğrencinin eğitim gördüğünü ve KKTC'de yetişen mezunların Katar'da da profesyonel hayata katılmasının iki toplum arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.

Turizm alanında da önemli bir potansiyele sahip olduklarını dile getiren Gürdal, KKTC'nin yıl boyunca düzenlenen müzik, tiyatro ve film festivalleriyle kültürel açıdan canlı bir yapıya sahip olduğunu ve ülkenin doğal güzellikleri ve gastronomisinin de turizm çeşitliliğine katkı sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki tanınma çağrısına teşekkür

KKTC'nin uluslararası alandaki konumuna da değinen Gürdal, ülkesinin İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gözlemci statüsüne sahip olduğunu hatırlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın devlet başkanları düzeyindeki zirvelere katıldığını, bakanların ve ilgili kurumların da çeşitli uluslararası toplantılarda yer aldığını belirten Gürdal, uluslararası toplumda daha etkin bir rol üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC'nin tanınması ve ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulması yönündeki çağrısını da hatırlatan Gürdal, Türkiye'ye Kıbrıs Türk halkına verdiği kesintisiz destek dolayısıyla teşekkür etti.

KKTC'nin son 43 yılda Türkiye'nin desteğiyle altyapı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Gürdal, Asrın Su Temin Projesi ve yeni Ercan Havalimanı'nın ülkenin altyapısını güçlendirdiğini vurguladı. Bu yatırımların turizm ve tarım başta olmak üzere farklı sektörlere katkı sağladığını ifade eden Gürdal, gayrimenkul, konaklama ve tarım sektörlerinin uluslararası yatırım ve iş birlikleri açısından fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Gürdal, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir enerjinin de KKTC'nin gelecekte gelişim gösterebileceği alanlar arasında yer aldığını belirtti. Türkiye ile bu yıl imzalanan anlaşma kapsamında gündeme gelen doğal gaz boru hattı projesine de değinen Gürdal, projenin enerji güvenliğini güçlendirmeyi ve çift yönlü tasarımıyla Doğu Akdeniz kaynaklarını Türkiye üzerinden daha geniş pazarlara bağlamayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu da konuşmasında Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine dikkat çekti. Caymazoğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve uluslararası alanda eşit statüsünün tanınmasının önemini vurgularken Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü ve köklü bağlara işaret etti.

KKTC'nin doğal güzelliklerini ve tarihi mirasını tanıtan fotoğraf sergisinin davetlilerin beğenisine sunulduğu resepsiyonda geleneksel Kıbrıs Türk müziğinden canlı performanslar gerçekleştirildi ve Kıbrıs mutfağının özgün lezzetleri ikram edildi.