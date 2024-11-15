KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı vesilesiyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

15.11.2024 11:17
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı vesilesiyle Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Korukoğlu, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra hatıra fotoğrafı çektiren Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Büyükelçi Korukoğlu, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Kıbrıs Türk halkının en kıymetli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41. yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın haklı gurur ve sevincini yaşıyoruz.

Medeniyet yolundaki en büyük armağanınız olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahraman Türk halkının büyük mücadelesinden aldığı ilham ve ana vatanının desteğiyle Kıbrıs Türk halkı, ilke ve inkılaplarınız ışığında, 15 Kasım 1983'te Cumhuriyet'ini ilan etmiş ve şanlı mücadelesini taçlandırmıştır.

Tarihin her döneminde yılmayan ve mücadeleden asla vazgeçmeyen Kıbrıs Türk halkı, bekasını güvencesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza dek yaşatacaktır. İstiklal ve istikbalimizin yılmaz savunucuları olan bizler, inkılaplarınıza bağlı kalarak, medeniyet yolundaki kutlu yürüyüşümüze devam etmekteyiz. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin her alandaki koşulsuz desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kuşkusuzdur ki daha da kalkınacak ve güçlenecektir.

Akıl ve bilimi her zaman rehber olarak kabul eden vizyonunuz ile Cumhuriyet değerleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin demokrasisinin temelini oluşturmaktadır. Bu değerler geleceğimizin teminatıdır. Bu vesileyle, büyük Türk milleti için verdiğiniz mücadeleyi ve Türk halkı için açtığınız yolu bir kez daha saygıyla selamlıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşatılması yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir kez daha şükranlarımı sunar, tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygı ve minnetle anarım.

Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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