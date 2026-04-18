KKTC ve Azerbaycan'dan Diplomasi Teması

(ANKARA)- KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu'nda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede, Azerbaycan-KKTC ilişkileri ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki çalışmalar ele alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Antalya Diplomasi Forumu'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldiğini belirtti. Erhürman, şunları kaydetti:

"Antalya Diplomasi Forumu'nda, Sn. İlham Aliyev ve değerli heyeti ile yararlı, verimli ve samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Azerbaycan-KKTC ilişkilerini değerlendirdik ve Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesindeki çalışmaları ele adık. Sn. Cumhurbaşkanı'na, bu yararlı görüşme ve destekleri için çok teşekkür ederim."