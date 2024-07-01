Klima stokları tükendi, vatandaşlar vantilatöre yöneldi - Son Dakika
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Klima stokları tükendi, vatandaşlar vantilatöre yöneldi

Elazığ'da aşırı sıcaklar nedeniyle klima stokları tükenirken, vatandaşlar vantilatör kullanmaya başladı. Klima bulamayanlar ise bütçelerine uygun vantilatörleri tercih etti.

01.07.2024 18:55
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Klima stokları tükendi, vatandaşlar vantilatöre yöneldi

Havaların aşırı ısındığı Elazığ'da klima stokları tükendi

ELAZIĞ - Elazığ'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu klima ve vantilatör satan yerlerde aldı. Aşırı sıcaklardan dolayı kentte bulunan çoğu işletmede klima stokları tükenirken, vatandaşlar alternatif olarak vantilatörlere yöneldi.

Yaz döneminde hissedilen bunaltıcı sıcakların artmasıyla yaşam alanlarında serin hava isteyenlerin klima ve vantilatör arayışları da hız kazandı. Elazığ'ı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından serinlemek isteyen vatandaşlar, soluğu klima ve vantilatör satan yerlerde aldı. Aşırı sıcaklardan dolayı kentte bulunan çoğu işletmede klima stokları tükenirken, vatandaşlar alternatif olarak vantilatörlere yöneldi.

"Klima yetiştiremiyoruz"

Mağazada beyaz eşya personeli olarak görev yaptığını aktaran Uğur Altunyuva, "Bulunduğumuz mevsimden dolayı aşırı bir sıcaklık var. Şu an klima ve vantilatör satışlarımız çok fazla. Siparişlere yetişemiyoruz. Klimalar stoklarımızda tükendi. Müşterilerimizin talepleri üzerine yeni bir stok girişi yaptık. Havaların aşırı derecede ısınmasıyla birlikte günde 8 klima satarken 10'a yakın da vantilatör satışımız oluyor. Şuan klima satışlarımız da stok sorunu olduğu için çok yetiştiremedik. Müşterilerimiz yoğun bir talep gösterdi. Bizde kendilerini bekletmemek amacıyla bütçelerine uygun bir şekilde vantilatörlere sevk ediyoruz. Vantilatör fiyatlarımız 2 bin liradan başlayarak 10 bin liraya kadar yükseliyor. Klimalar ise şuan da 40 bin lira civarındadır" dedi.

"Klima stokları tükendiği için vantilatör almaya karar verdim"

Klima bulamadığını belirten müşterilerden Seda Tıbık, "Birçok yere gittik klima almak için ama maalesef gittiğim yerlerin çoğunda stoklar tükenmişti. Bundan dolayı bende vantilatör almaya karar verdim. Hem bütçeye uygun hem de bu sıcak havalarda bizleri rahatlatıyor. Birkaç yer gezdim ama klima satış stokları tükenmişti. Elazığ'da da sıcaklıklar etkisini aşırı derecede göstermeye başladı. Bundan dolayı da gece uyumakta zorluk çekiyoruz. Aldığım vantilatörün sıcağa biraz da olsa çözüm olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Elazığ, Hava Durumu, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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