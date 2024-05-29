KLM Uçağının Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KLM Uçağının Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

KLM Uçağının Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda KLM'ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Uçak, Danimarka'ya hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken trajik bir olay yaşandı. Olayın detayları henüz netlik kazanmazken, uçak personeli ve yolcular olayın geri geri giderken meydana geldiğini belirtti. Hollanda polisi, yolcuların indirildiğini ve soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

29.05.2024 23:07
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Hollanda'da Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda kraliyet hava yolu şirketi KLM'ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda KLM'ye ait bir uçak, Danimarka'nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken trajik bir olay yaşandı.

"KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi.

Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.

Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını kaydetti.

Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan de Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti.

Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KLM Uçağının Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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