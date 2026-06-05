KLÜ\'de 3.200 Öğrenci Diplomasını Aldı

Kırklareli Üniversitesinden (KLÜ) 2025-2026 akademik yılında mezun olan 3 bin 200 öğrenci düzenlenen törenle diplomalarını aldı.

Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayarak yeni bir hayata adım atan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Törenin yalnızca bir mezuniyet değil, yılların emeği, gayreti, fedakarlığı ve sabrının taçlandığı bir başarı hikayesi olduğunu belirten Turan, "Bundan sonra hangi mesleği icra ederseniz edin, hangi şehirde yaşarsanız yaşayın, hangi ülkede görev yaparsanız yapın, burada edindiğiniz bilgi, birikim, dostluklar ve hatıralar sizlere yol göstermeye devam edecektir." dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan güvenini "Bütün ümidim gençliktedir" sözüyle ifade ettiğini hatırlatan Vali Turan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin en büyük gücü de yine sizlersiniz. Türkiye Yüzyılı bilimin, teknolojinin, üretimin, kültürün, sanatın ve başarının yüzyılı olacaktır. Bu yüzyılı inşa edecek olanlar ise iyi yetişmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek, çağın gereklerini bilen ve geleceği şekillendirebilen gençlerimizdir. Sizlerden beklentimiz, yalnızca mesleki başarılar elde etmeniz değil, aynı zamanda ülkemize, milletimize ve insanlığa fayda sağlayan bireyler olmanızdır. Çünkü bilgi ancak insanlığa hizmet ettiği ölçüde anlam kazanır."

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ise yıllar süren emeğin ve kararlılığın ardından öğrencileri yeni hayatlarına uğurlamanın onurunu yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından bir öğrenci tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı.

Vali Turan ile protokol üyeleri üniversiteden derece ile mezun olan öğrencilere diplomalarını verdi.

Törenin sonunda mezuniyet andını okuyan 3 bin 200 öğrenci, keplerini havaya atarak mezuniyeti kutladı.