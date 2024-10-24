KMÜ 2024-2025 Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KMÜ 2024-2025 Yılı Törenle Başladı

KMÜ 2024-2025 Yılı Törenle Başladı

KMÜ, 2024-2025 akademik yılı açılış töreninde birlik vurgusu yapıldı. Rektör Gavgalı projeleri anlattı.

24.10.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yeni akademik yılının öğrenci ve akademik personele hayırlı olmasını diledi.

Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınayan Gavgalı, hiçbir saldırının Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacağını söyledi.

KMÜ'nün sadece bilimsel başarılarıyla değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarına önemli katkılar sunduğunu anlatan Gavgalı, şunları kaydetti:

"Akademik kadromuzun üstün gayreti ve öğrencilerimizin azmiyle üniversitemiz, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konuma yükseldi. Önümüzdeki dönemde bu başarıları daha ileri taşımak en büyük hedeflerimiz arasında. Diğer taraftan özellikle sürdürülebilirlik, yapay zeka ve girişimcilik alanlarında yapacağımız projelerle üniversitemizi çağın gereklerine daha uygun hale getirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin liderleri olacak öğrencilerimizin, dünya çapında rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak, en büyük sorumluluğumuzdur. Aynı zamanda, topluma katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda yerel kalkınmaya destek olacak sosyal ve ekonomik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Program, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un ilk dersi vermesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Eğitim, Rektör, Güncel, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel KMÜ 2024-2025 Yılı Törenle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:54 Bahçeli’nin ’Öcalan’ çağrısını eleştiren MHP’li isim görevden alındı Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
22:28 TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ saldırısında can veren şehitlerimizin kimlikleri belli oldu
21:40 Okan Buruk’tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık Okan Buruk'tan galibiyet yorumu: Yediğimiz gollerle taraftarlarımıza check-up testi yaptık
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
21:36 CHP lideri Özel’den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama Altını çizdiği bir nokta var CHP lideri Özel'den TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama! Altını çizdiği bir nokta var
21:30 Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz Barzani: Teröre karşı Türkiye halkı ve hükümetiyle tam dayanışma içindeyiz
21:12 Yunus Akgün’den PFDK’ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil Yunus Akgün'den PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili açıklama: Küfür etmem söz konusu değil
21:09 TSK’nın Lübnan’daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı TSK'nın Lübnan'daki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
20:51 TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ’’Ölümle savaştı’’ TUSAŞ terör saldırısında öldürülen taksicinin arkadaşı ''Ölümle savaştı''
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
20:21 TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı TUSAŞ çalışanı saldırının ardından kurduğu cümleyle gururlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 16:04:25. #1.13#
SON DAKİKA: KMÜ 2024-2025 Yılı Törenle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.