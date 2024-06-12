KMÜ 60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi Mezunlarını Törenle Kutladı - Son Dakika
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KMÜ 60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi Mezunlarını Törenle Kutladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından hayata geçirilen "60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" kursiyerleri düzenlenen törenle mezun oldu.

12.06.2024 11:06
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından hayata geçirilen "60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi" kursiyerleri düzenlenen törenle mezun oldu.

Proje kapsamında, 60 yaş üstü bireyler sağlık, beslenme, spor, sanat, tarih, iletişim, teknoloji gibi konularda 56 saatlik eğitim aldı.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof Dr. Serkan Ada, mezuniyet sevinci yaşayan katılımcıları tebrik etti.

Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi'nin KMÜ'nün toplumsal hizmet konusunda mihenk taşlarından olacağını belirten Ada,"Üniversitelerin üç temel fonksiyonu vardır. Bu fonksiyonların ilk ikisini eğitim ve bilimsel çalışmalar oluşturur. Üçüncüsü ise topluma hizmettir. Bu noktada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Projemizle ilgili katılımcılardan aldığımız geri dönüşler de onların hayatına pozitif bir değer kattığımızı gösteriyor." diye konuştu.

KMÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sefa Usta ise proje kapsamında ilk mezunları vermenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, kursiyerler cübbelerini giydi, kep attı.

Kaynak: AA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KMÜ 60+ Yaşam Boyu Öğrenme Akademisi Mezunlarını Törenle Kutladı - Son Dakika

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