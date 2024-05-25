Knight Online Oyununa KVKK'dan 750 Bin TL İdari Para Cezası - Son Dakika
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Knight Online Oyununa KVKK'dan 750 Bin TL İdari Para Cezası

Knight Online Oyununa KVKK\'dan 750 Bin TL İdari Para Cezası

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Knight Online oyunun Türkiye'deki dağıtıcısı ve tek yetkilisi konumundaki veri sorumlusu şirkete, kişisel verileri hukuka aykırı işlediği gerekçesiyle 750 bin lira idari para cezası verdi. KVKK, şirketin çerez politikası ve veri koruma politikasının mevzuata uygun hale getirilmesi ve verilerin yurt dışına aktarımı konusunda açık rıza alınması gerektiği konusunda talimat verdi.

25.05.2024 11:03
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Knight Online oyunun Türkiye'deki dağıtıcısı ve tek yetkilisi konumundaki veri sorumlusu şirkete, kişisel verileri hukuka aykırı işlediği gerekçesiyle 750 bin lira idari para cezası verdi.

KVKK, internet ortamında faaliyet gösteren çevrim içi Knight Online oyununun Türkiye'deki haklarına sahip olan şirket hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek karara bağladı.

Başvuruda, şirketin internet sitesinde yer alan "aydınlatma metni", "gizlilik politikası" ve "çerez politikası" metinlerinde kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının mümkün olduğu belirtildi. Şirket tarafından hile ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla kullanılan üçüncü taraf yazılımın da oyuna her giriş sırasında çalıştığını ifade eden başvurucu, yazılımın bilgisayarda bulunan tüm dosya ve yazılımları taradığını, oyun açık kaldığı sürece de yazılımın çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Söz konusu yazılımla kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiğini ve yurt dışına aktarıldığını ifade eden başvurucu, şirketin "yalnızca IP adresi ile tespit yapıyoruz" şeklindeki savunmasının da gerçeğe aykırı olduğunu, bir kişinin cihazında hangi yazılımın çalıştığının yalnızca IP adresi ile tespit edilmesinin teknik olarak imkansız olduğunu bilertti.

"Kullanıcılara tercih etme imkanı sunulmuyor"

KVKK, incelemesi sonucu, ilgili şirketin internet sitesinde yayımlanan çerezlere ilişkin "pop-up" açıklamasında "sadece gerekli çerezleri kullan" ve "tüm çerezlere izin ver" seçeneklerinin yer aldığını, böylece topluca "açık rıza" alma yoluna gidildiği, kullanıcılara tercih etme imkanının sunulmadığını tespit etti.

Açık rızanın unsurlarının "belirli bir konuya ilişkin olma" ve "özgür iradeyle verilme" olduğuna işaret edilen kararda, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olmadığını, verilerin yurt dışına aktarımı konusunda da yasal düzenlemelerde belirtilen şartlara dayanılmadığını belirterek, şirkete 750 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

KVKK, "çerez politikası", "çerez beyanı" "gizlilik politikası", "aydınlatma metni" ve "veri koruma politikası" gibi metinlerin birbiri ile tutarlı ve uyumlu olacak şekilde mevzuata uygun hale getirilmesi, verilerin yurt dışına aktarımı konusunda da kişilerden açık rıza alınması noktasında gerekli düzenlemelerin yapılması adına Knight Online oyunun yetkilisi şirkete talimat verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Knight Online Oyununa KVKK'dan 750 Bin TL İdari Para Cezası - Son Dakika

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