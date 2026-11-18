(ANKARA) - Güven Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Dorina Esendağlı, Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Uzun süren öksürük ve balgamın sigara içen kişilerde normal kabul edilmesi, hareket sırasında ortaya çıkan nefes darlığının yaşa bağlanması hastalığın fark edilmesini geciktirebilir. Bu belirtilerin değerlendirilmesi, KOAH'ın erken tanısı açısından önem taşıyor" dedi.

Esendağlı, "KOAH hakkında doğru kabul edilen bazı bilgiler, kişilerin hekime başvurmasını ve tedaviye başlamasını geciktirebiliyor. Özellikle uzun süren öksürük, balgam ve hareketle ortaya çıkan nefes darlığında şikayetlerin nedeninin araştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇ SİGARA İÇMEMİŞ KİŞİLERDE DE KOAH GÖRÜLEBİLİR"

Esendağlı, "Sigara, KOAH'ın en önemli risk faktörlerinden biridir. Bununla birlikte pasif içicilik, hava kirliliği ve iş ortamında maruz kalınan toz ve kimyasallar da hastalığın gelişimine yol açabilir. Hiç sigara içmemiş kişilerde de KOAH görülebilir. Bu nedenle belirtiler değerlendirilirken kişinin yaşam ve çalışma koşullarının da dikkate alınması gerekir" diye konuştu.

"AKCİĞER FİLMİ TANI İÇİN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR"

Esendağlı, tanı sürecine ilişkin şunları söyledi:

"KOAH tanısında kişinin şikayetleri ve risk faktörleri birlikte değerlendirilir. Akciğer filmi tek başına tanı koymak için yeterli değildir. Spirometri adı verilen solunum fonksiyon testiyle hava akımındaki kısıtlanma araştırılır. Uzun süren solunum yakınmaları bulunan kişilerin göğüs hastalıkları uzmanına başvurması önemlidir."

"TANI, SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN GEÇ DEĞİLDİR"

Esendağlı, "KOAH tanısı alan bazı kişiler, sigarayı bırakmanın artık fayda sağlamayacağını düşünebiliyor. Oysa sigarayı bırakmak hastalığın her aşamasında yarar sağlar. Bu, akciğer fonksiyonlarındaki kaybı yavaşlatmak ve hastalığın seyrini olumlu etkilemek için atılabilecek en önemli adımlardan biridir" dedi.

"FİZİKSEL AKTİVİTE VE AŞILAR DA TEDAVİNİN PARÇASI"

Esendağlı, "KOAH tedavisinde ilaçların doğru ve düzenli kullanılması, sigaranın bırakılması, kişinin durumuna uygun fiziksel aktivite ve gerektiğinde solunum rehabilitasyonu önem taşır. Enfeksiyonlardan korunmak için önerilen aşıların güncel tutulması gerekir. Tedavi, her hastanın ihtiyaçları doğrultusunda planlanmalı ve düzenli takiplerle sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı.