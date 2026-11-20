Koalisyon, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine attığı füze ve 3 İHA'yı imha ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemen'deki koalisyon, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı balistik füze ile 3 İHA'yı önleyip imha ettiğini duyurdu. Koalisyon sözcüsü füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğini belirtti, hedef alınan noktalar ile can kaybı ve hasara ilişkin ayrıntı verilmedi.
RİYAD, 20 Kasım (Xinhua) -- Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine fırlattığı bir balistik füze ile üç insansız hava aracını (İHA) önleyip imha ettiklerini duyurdu.
Koalisyon sözcüsü cuma günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin, Husilerin ülkenin güneyine doğru fırlattığı bir balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini söyledi.
Koalisyon tarafından yapılan üç ayrı açıklamada ise Husilerin aynı bölgeye gönderdiği üç İHA'nın önlenerek imha edildiği bildirildi.
Saldırılarda hedef alınan noktalar ve saldırı sonucunda yaşanan can kaybı ve maddi hasar konusunda ise ayrıntı paylaşılmadı.
Kaynak: Xinhua
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