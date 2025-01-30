Kocabey'de Kızak Yarışları Coşkusu - Son Dakika
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Kocabey'de Kızak Yarışları Coşkusu

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Artvin'in Kocabey köyünde 7'den 70'e herkesin katıldığı geleneksel kızak yarışları ilgi çekiyor.

30.01.2025 11:43
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Bu köyde 7'den 70'e herkes kızak yarışı yapıyor

Artvin'in Şavşat ilçesinin Kocabey köyünde kızak yarışları büyük ilgi görüyor

ARTVİN - Artvin'in Şavşat ilçesinde kışın en keyifli eğlencesi olan kızak yarışları, genç yaşlı demeden herkesi bir araya getiriyor. Kocabey köyü sakinlerinin kendi yaptıkları kızaklarla düzenlediği geleneksel etkinlik, sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Artvin'in "Sakin Şehir" unvanına sahip Şavşat ilçesi kış aylarında adeta bir eğlence cennetine dönüşüyor. Karla kaplı arazide, özellikle Kocabey köyü sakinleri tarafından düzenlenen kızak yarışları, bölgedeki en büyük kış eğlencesi haline geldi. Köy meydanında toplanan genç ve yaşlılar, kendi yaptıkları kızaklarla hız denemeleri yaparak keyifli anlar yaşıyor. Özellikle yaşlıların da aktif olarak katıldığı yarışlar, geleneksel kültürün korunmasına katkı sağlarken, katılımcılara unutulmaz bir eğlence sunuyor. Kızak yarışlarının nefes kesen heyecanı, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kocabey'de Kızak Yarışları Coşkusu - Son Dakika

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