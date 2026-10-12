Kocaeli Başiskele\'de jandarma 1 zanlıyı gözaltına aldı, 420 kg tütün ele geçirdi

Kocaeli Başiskele'de jandarma 1 zanlıyı gözaltına aldı, 420 kg tütün ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Başiskele'de jandarmanın kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 420 kilogram kıyılmış tütün, 56 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş 196 bin makaron ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Başiskele ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 420 kilogram kıyılmış tütün, 56 bini kıyılmış tütünle doldurulmuş olmak üzere 196 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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