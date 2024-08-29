Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

29.08.2024 12:18
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığın göstergesi, birlik ve beraberliğin önünde hiçbir gücün duramayacağının ispatı olduğunu belirtti.

Bu zaferle, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatanı ve milletiyle sonsuza kadar hür ve bağımsız kalacağının tescillendiğini vurgulayan Büyükakın, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, bir milletin küllerinden doğuşunu simgeleyen Büyük Zafer'i, 102 yıldır aynı gurur ve heyecanla kutladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük milletimiz, bu zaferle hürriyetinden vazgeçmeyeceğini, vatanı söz konusu olduğunda şartlar ne olursa olsun azim ve kararlılığıyla neler yapabileceğini bütün dünyaya ispatlamıştır. Zorlu mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığını simgeleyen bu anlamlı ve Büyük Zafer'in 102. yıl dönümünde başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Büyük Zafer'in 102. yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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