Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otoparkları Kurban Bayramı'nda Ücretsiz

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otoparkları, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı.

Bu kapsamda Belde AŞ'ye bağlı parkomatlı otoparkların, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar alındı.

Vatandaşlar, 16 Haziran-23 Haziran'da otoparklardan ücretsiz yararlanabilecek.