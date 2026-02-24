Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazi çocuklarına burs verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 198 şehit ve gazi çocuğuna burs verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki 198 öğrenciye toplam 2 milyon 913 bin lira burs verilecek.

Şart aranmaksızın burs imkanı sağlanacak öğrencilerin 61'i üniversite, 137'si ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alıyor.

Ödemeler, üniversite öğrencileri için 10 ay boyunca 2 bin 500 lira olarak planlanırken diğer düzeyler için 9 ay süresince bin 250 lira olarak belirlendi.

Aynı dönemde şehit ve gazi çocukları hariç 30 bin 204 öğrenci eğitim desteğinden yararlanacak.

Burs ödemeleri belirlenen periyotlarda "41 Kart" hesaplarına yatırılacak.