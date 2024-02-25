Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Hibeli Koç ve Teke Dağıtıyor

Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için üreticilere hibeli koç ve teke dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Damızlık Koç ve Teke Desteği" projesi kapsamında ilk etapta 75 yetiştiriciye 75 merinos ırkı koç yüzde 50 hibeli olarak teslim edildi.

Gelecek günlerde düzenlenecek programlarla Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne üye olan üreticilere toplam 500 koç ve 150 teke verilecek.

Destekle verim artışının sağlanması ve çiftçilerin gelir kaynaklarının artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, çiftçiye tohumdan fideye, gübreden mazota kadar pek çok alanda destek verdiklerini belirtti.

Hayvancılıkta da daha önce damızlık manda dağıttıklarını aktaran Aydınlık, şunları kaydetti:

"Günümüzdeki koşullar dikkate alındığında üretimin, üretimi yapan çiftçi sayımızın artıyor olması, verdiğimiz desteklerin üretmeye devam eden çiftçimize adeta can suyu olduğunu ortaya koyuyor. Sizlere Başkanımız Tahir Büyükakın'ın selamlarını iletiyorum. Tarım ve hayvancılıkta üreticilerimizi birer vatanperver olarak görüyoruz. Yaptığınız işlerin ne kadar önemli ve stratejik olduğunu biliyoruz. Yine köydeki üretimin pazara ulaşmasındaki kolaylaştırıcı işlemlere devam edeceğiz, desteklerimiz artarak sürecek."